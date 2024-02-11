شعبة الدواجن: 2000 جنيه تراجعا بسعر طن العلف في الأسواق اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طن العلف تراجع اليوم الأحد بنحو ألفي جنيه، مقارنة بمستواه أمس.

وهبط متوسط سعر طن العلف "خليط بين الفول والذرة وبروتينات أخرى" إلى بين 29 و30 ألف جنيه، وسعر طن الذرة الصفراء إلى بين 16.5 و17.5 ألف جنيه، ومتوسط سعر طن الفول الصويا إلى بين 40 و42 ألف جنيه، بتراجع ألفي جنيه، حسبما ذكر السيد.

وأضاف السيد أنه برغم هذا التراجع، فما زال السعر مرتفعا ولن يؤثر على أسعار الدواجن في الوقت الحالي.

وأوضح أن التراجع يعود إلى هدوء سعر الدولار في السوق الموازي في الفترة الأخيرة من مستوياتها المرتفعة في الفترة السابقة.

ووصل سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم الأحد إلى بين 90 و91 جنيها، لتباع في السوق بسعر بين 100 و102 جنيه، وفقا لقول السيد.

وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة 145 جنيها، وتباع الكرتونة في الأسواق بسعر بين 155 و160 جنيها، بحسب السيد.

كانت أسعار الدواجن قفزت خلال الأيام الماضية ليتخطى سعر الكيلو 100 جنيه بالأسواق، نتيجة زيادة سعر الدولار في السوق الموازي.

ورغم تراجعه مؤخرا مازال سعر الدولار في السوق الموازي أعلى من مستوى 60 جنيها، بينما يسجل سعره رسميا في البنوك قرابة 31 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.