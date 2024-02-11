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8 جنيهات للعبوة.. فيليب موريس ترفع أسعار منتجاتها من التبغ المسخن

06:36 م الأحد 11 فبراير 2024

شركة فيليب موريس العالمية

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القاهرة- مصراوي:

رفعت شركة فيليب موريس مصر أسعار منتجاتها من التبغ المسخن 8 جنيهات للعبوة بدءا من غدٍ الاثنين 12 فبراير الجاري.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الأحد، جاءت زيادة أسعار التبغ المسخن ضمن رفع أسعار منتجاتها من السجائر والتي تضمنت أيضا ميريت ومارلبورو وإل آند إم.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار التبغ المسخن من منتجات شركة فيليب موريس، والتي جاءت كالتالي:

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

التبغ المسخن أسعار السجائر فيليب موريس

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