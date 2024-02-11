مصر والإمارات توقعان اتفاقا تكميليا لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي

كتب- مصطفى عيد:

وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، اتفاقا تكميليا لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، على هامش مشاركة الوزير في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، بمدينة دبي الإماراتية اليوم الأحد.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم، قال معيط إن الاتفاق الموقع مع الجانب الإماراتي يأتي في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية والاضطرابات الممتدة في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.

كانت الحكومتان المصرية والإماراتية وقعتا اتفاقا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 14 نوفمبر 2019.

وأكد وزير المالية حرص الحكومة المصرية على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا معيط مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك "الرخصة الذهبية"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، و"الطروحات الحكومية".

وأشار إلى الاستمرار في ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي والجمركي، بما يساعد في جعل هذه المنظومات أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.