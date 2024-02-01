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بعد هبوط حاد.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:13 م الخميس 01 فبراير 2024

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 28434 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.79%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.2%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 13.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 446.6 ألف جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 شهد هبوطا حادا بنسبة 6.81% إلى مستوى 28282 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، متراجعا من أعلى مستوى له، بعد تجاوزه 30 ألف نقطة للمرة الأولى عند الإغلاق أمس.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين المصريين مؤشر EGX70

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