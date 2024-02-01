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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم وتراجع الجبن الرومي وقفزة الذهب

02:05 م الخميس 01 فبراير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والسكر خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد بمنتصف تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وتراجع الجبن الرومي في الأسواق اليوم الخميس(موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم بمصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

7 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

120 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

خريطة الأسعار اللحوم الجبن الرومي الذهب

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