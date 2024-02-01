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120 جنيها لكيلو البوري.. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

01:42 م الخميس 01 فبراير 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و74 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 170 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 جنيها و200 جنيه.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و120 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور المأكولات البحرية السمك البلطي

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