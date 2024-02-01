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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

11:59 ص الخميس 01 فبراير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 50263 جنيها، بزيادة 808 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 53435 جنيها، بتراجع 89 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2423 جنيها، بزيادة 17 جنيها.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت أسعار الأسمنت

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