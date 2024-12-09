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مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الاثنين

03:30 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 31005 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.62% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.76 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 217.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 227.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.72 % إلى مستوى 31060 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30 مؤشرات البورصة تعاملات المستثمرين العرب
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