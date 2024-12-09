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سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 9-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية

04:01 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 9-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2024-12-9 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4258 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3725 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3193 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2484 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1774 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 132412 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29800 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 2633 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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