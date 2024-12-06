تصل إلى 350 جنيها.. سعر شريحة eSIM في شركات المحمول الأربعة

كتبت - آية محمد:

بعد إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقنية الشريحة المدمجة eSIM في السوق المصري، وبدأت شركات المحمول الأربعة فودافون وأورنج مصر وإي آند "اتصالات" والمصرية للاتصالات "we" في طرحها بالأسواق، ويعرض مصراوي في التقرير التالي سعر شريحة eSIM في شركات المحمول الأربعة:

أطلقتها أورانج مصر بسعر 350 جنيه للشريحة الجديدة، و300 جنيه لتبديل الشريحة العادية بشريحة eSIM.

وأطلقتها اتصالات إي آند بسعر 350 جنيه للشريحة الجديدة، و300 جنيه لتبديل الشريحة العادية بشريحة eSIM.

كما أطلقتها فودافون مصر بسعر 350 جنيه للشريحة الجديدة، و300 جنيه لتبديل الشريحة العادية بشريحة eSIM.

وأطلقتها المصرية للاتصالات "we" بسعر 330 جنيه للشريحة الجديدة، و270 جنيه لتبديل الشريحة العادية بشريحة eSIM.

وكل هذه الأسعار تشمل سعر الضريبة، ويمكن تبديل الشريحة العادية بشريحة eSIM بشرط أن يدعم جهازك تلك الخدمة.

وشريحة eSIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية، وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه تحميل أي SIM card عليها.

وتعتبر شريحة eSIM الإلكترونية بطاقة رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هاتفه واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، أي يمكن استخدام رقم واحد على أكثر من شبكة في نفس الوقت.