وزير البترول يبحث مع "شل العالمية" وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج

كتبت- دينا كرم:

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع مسؤولي شركة شل العالمية في لندن، الموقف التنفيذي لمشروعات شركة شل في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، ومستجدات التفاوض بين الشركة وشركة إيجاس للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

وبحسب بيان الوزارة فإن ذلك جاء خلال زيارة الوزير للملكة المتحد في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.

كما بحث الجانبان موقف الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025.

وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.

ورافق الوزير خلال الزيارة السفير شريف كامل السفير المصري في لندن والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة وكان في استقباله وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل، وداليا الجابري رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر.