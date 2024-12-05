كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر

كتبت- منال المصري:

تبدأ فروع شركات المحمول الأربعة المنتشرة على مستوى الجمهورية من اليوم استقبال العملاء لتفعيل شريحة " eSIM" أول شريحة رقمية في مصر على أرقام هواتفهم.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الخميس رسميا إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM بالسوق المصري، بعد استكمال مشغلي المحمول الأربعة لكافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل الخدمة.

وتتباين خطوات تفعيل الشريحة الجديدة eSIM بين أرقام خطوط الهواتف على الموبايل الجديدة أو الحالية.

خطوات تفعيل الـ"eSIM" في حالة شراء رقم جديد:

- يقوم العميل بزيارة فرع الشركة المشغلة لشراء خط محمول جديد ذو شريحة مدمجة eSIM .

- يختار العميل رقم المحمول.

- يتم توقيع العقد للخط ذو شريحة المدمجة eSIM.

- يقوم مسئول المبيعات أو موظف خدمة العملاء بطباعة رمز الاستجابة السريعة QR code من النظام الداخلي.

- يقوم العميل بتفعيل الـeSIM.

خطوات تفعيلeSIM على أرقام التليفون الحالية:

- يقوم العميل بزيارة فرع الشركة المشغلة لشراء شريحة مدمجة eSIM.

- يتم توقيع العقد للشريحة المدمجة eSIM.

- يقوم مسئول المبيعات أو موظف خدمة العملاء بتبديل شريحة الـ SIM التقليدية إلى eSIM نفس الرقم.

- يقوم مسئول المبيعات أو موظف خدمة العملاء بطباعة رمز الاستجابة السريعة QR code من النظام الداخلي.

- يقوم العميل بتفعيل الـ eSIM.

بشكل عام صلاحية الـ QR code هي 5 أيام فقط من تاريخ الحصول عليه، وفي حالة تجاوز المدة يتوجب على العميل التوجه لفرع الشركة المشغلة للخدمة لاستبدال الشريحة واستلام QRCode جديد.