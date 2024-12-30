وزير البترول يبحث مع محافظ الوادي الجديد استغلال الخامات التعدينية بالمحافظة

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تكثف جهودها على كافة الإتجاهات لتطوير قطاع التعدين و إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي من خلال العمل التكاملى على تهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار.

وأشار بدوي، إلى العمل على تطوير أساليب التعاقدات مع المستثمرين ونماذج استغلال المعادن حيث تم بالفعل اتخاذ خطوات ناجحة في مجال نماذج استغلال معدن الذهب مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف بدوي، أن العمل يتقدم بشكل كبير بشأن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية الجار مناقشته برلمانياً.

ووفق بيان مرسل من الوزارة اليوم، جاء ذلك، خلال لقائه مع محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، حيث بحث مع محافظ الوادى الجديد سبل التعاون والتكامل لتحقيق الإستغلال الأمثل للثروات والخامات التعدينية والفوسفات بالمحافظة، وتعظيم القيمة المضافة منها في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

وتطرق اللقاء، إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة الوادى الجديد التي تعد أول محافظة يقوم قطاع البترول بتوصيل الغاز إليها بنظام الغاز المضغوط المنقول، والخط الافتراضى بالتعاون مع شركة طاقة عربية.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح محطة ضخمة في إطار التوسع في مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهي المحطة الدائمة لتخفيض ضغط الغاز .

وأشار بدوي، إلي الجهود التكاملية الجارية لزيادة القيمة المضافة من خام الفوسفات، في إطار المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والعمل حالياً على آلية مهمة بشأن الاستغلال الأمثل لخام الفوسفات، في عمليات تصنيعية وعدم تصديرها خاماً بأى شكل انما كمنتج صناعي عالي القيمة، علاوة على العمل على آلية لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من الفوسفات الخام خاصة أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالمياً كتاسع دولة على مستوى العالم في الاحتياطي من الفوسفات.

وأوضح محمد الزملوط، أن المحافظة زاخرة بالثروات التعدينية مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من مشروع فوسفات أبو طرطور في محافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر المشغلة للمشروع.

وأضاف محافظ الوادى الجديد، أن هناك العديد من الجهود والدراسات التي كشفت عن الفرص والإحتمالات بشأن توافر خامات أكاسيد الحديد والعناصر الأرضية النادرة في نطاق المحافظة بما يتطلب اتخاذ خطوات للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة لبحث ودراسة سبل استغلالها.

وأشار الزملوط، إلى أهمية العمل على تشجيع الإستثمارات التعدينية بالمحافظة ودعم الاستفادة من فوسفات الوادى الجديد والخامات التعدينية في توفير قيمة مضافة للإقتصاد، وإقامة صناعات تكميلية على الخامات في اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية بالوادى الجديد وتعظيم القيمة المضافة.