خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الأسمنت وارتفاع البيض والحديد والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والكوسة، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والفول والجبن الأبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات الجمعة