ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، واليوسفي، والملوخية، والليمون، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والفلفل، والخيار البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و12.5 جنيه.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و11.5 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيه، بزيادة جنيه.

يوسفي بين 6 و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 26 و42 جنيهًا، بزيادة جنيهين.