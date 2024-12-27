البريد المصري يطلق حساب "سوبر توفير" بفائدة 14%

كتبت- آية محمد:

أطلق البريد المصري اليوم حساب توفير جديد للأفراد بعائد سنوي 14%، ويضاف العائد إلى رصيد الإقفال الشهري في نهاية كل شهر.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن طرح حساب التوفير الجديد يأتي ضمن إستراتيجية البريد المصري التي تهدف إلى التحديث المستمر للمنتجات ومواكبة التطورات التي تشهدها السوق المصرفية، من أجل تقديم منتجات أكثر ابتكارًا توفر أفضل الخدمات المالية للعملاء.

مشيرة إلى أن هذا الحساب يعد إضافة قوية للخدمات المالية التي يقدمها البريد إلى جانب حساب التوفير ذو العائد السنوي والحسابات الجارية وباقة الخدمات المالية غير المصرفية.

ويتميز هذا الحساب بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات جميع العملاء، والتي من بينها الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب، مع إمكانية صرف العائد بصفة شهرية، مما يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد استثماراتهم بانتظام.

وإمكانية فتح أكثر من حساب، وبحد أدنى قدره 300 جنيه للفتح، ويحتسب العائد فور وصول الرصيد إلى 100 ألف جنيه، كما يمكن فتح الحساب للأبناء القُصّر، بما يعكس التزام البريد المصري بدعم الادخار وتعليم الأطفال أهمية الادخار في سن مبكرة، بالإضافة إلى الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية " IVR"

ويمكن فتح الحساب من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمقدر عددها بأكثر من 4600 مكتب بريد.

و للاستعلام عن الحساب الجديد يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصري على رقم 16789.