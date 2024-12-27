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ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

11:41 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البلطي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و76 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و100 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و290 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك اليوم سوق العبور أسعار البلطي سعر كيلو المكرونة السويسي سعر كيلو الجمبري الصغير
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