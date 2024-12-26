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تراجع بشكل طفيف في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس

06:08 م الخميس 26 ديسمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 2627 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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