انخفاض أسعار الجبن الابيض والرومي اليوم الخميس بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول ، والدقيق، وزيت الذرة ، والدواجن، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.56 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.53 جنيه، بزيادة 1.27 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.54 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 80.04 جنيه، بتراجع 4.33 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.61 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.77 جنيه، بزيادة 91 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.17 جنيه، بتراجع 2.66 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.06 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 99.44 جنيه، بزيادة 2.15 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.25 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.08 جنيه، بزيادة 1.71 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.72 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 45.44 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.33 جنيه، بتراجع 4.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.48 جنيه، بتراجع 4.63 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 30.92 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 93.28 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.









