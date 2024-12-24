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المصرية للاتصالات تستهدف نمو إيراداتها بنسبة أكبر من 20% خلال 2025

02:20 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

المصرية للاتصالات

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كتبت- أمنية عاصم:

اعتمدت شركة المصرية للاتصالات الموازنة الخاصة بها ولشركاتها المتكاملة تشغيليًا لعام 2025، والتي تستهدف نمو إجمالي الإيرادات بنسبة مئوية في أوائل العشرينات، وفق لقرار مجلس إدارة الشركة.

ووفق للإفصاح المرسل لإدارة البورصة المصرية، أنه تم اعتماد أيضًا نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات في أواخر الثلاثينات.

وأشار بيان الشركة، إلى الاعتماد على معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات، فيما أن معدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات.

وتأسست الشركة المصرية للاتصالات عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. ومتخصصة في تقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة. تتضمن الخدمات خدمات الاتصالات الصوتية المحلية والدولية والإنترنت ونقل البيانات والخدمات الأخرى المتعلقة بالاتصالات. كما تقدم الشركة أيضا تأجير الخطوط المحلية والدولية.

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