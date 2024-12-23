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هل يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه الفترة المقبلة؟.. خبير مصرفي يرد

07:17 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

أسعار الدولار

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كتب- حسن مرسي:

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك؛ لن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن تحرك الدولار يأتي في ظل مرونة سعر الصرف التي تم الإعلان عنها من قبل.

وأوضح أن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية؛ بدأت منذ ارتفاع حجم الاضطرابات الجيوسياسية التي تحوط بالمنطقة العربية.

وأشار محمد عبدالعال، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه بين 50 و52 جنيهًا خلال النصف الأول في العام المقبل 2025.

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أسعار الدولار ارتفاع الدولار محمد عبدالعال
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