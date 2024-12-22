وزير البترول يتفقد موقع 3 التابع لشركة بدر الدين للبترول

كتبت- دينا كرم:



قام كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لموقع بدر 3 التابع لشركة بدر الدين للبترول بمنطقة الصحراء الغربية.



وقال اشرف عبد الجواد رئيس الشركة في بيان للوزارة اليوم إن إجمالى إنتاج الشركة خلال هذه الفترة بلغ حوالي 1.3 مليار برميل مكافئ، وأن الاحتياطي الحالى للشركة القابل للاسترجاع يبلغ حوالي 44 مليون برميل زيت ومتكثفات.

وأضاف أن تسهيلات الشركة المنتشرة فى عدة مناطق تعتبر مجمع لاستقبال ومعالجة الغاز والزيت من الشركات الشقيقة العاملة بالصحراء الغربية.



وأوضح عبد الجواد، أن الشركة وضعت استراتيجية ترتكز على زيادة الإنتاج من خلال تكثيف برامج الحفر والاستكشاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة للتغلب على التناقص الطبيعي للآبار ، وأن الشركة لديها العديد من الفرص الغير تقليدية، حيث يتم العمل على اختيار أنسب أنواع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتقييم تلك الخزانات وتعظيم الإنتاج منها .



وتفقد كريم بدوى، غرفة التحكم بمحطة تسهيلات محطة معالجة بدر ، والتي تتكون من 4 وحدات معالجة واحدة للزيت وثلاث وحدات لمعالجة الغاز الطبيعي ومما هو جدير بالذكر أن سعة إنتاج الزيت الخام تصل إلي 30 ألفا من البرميل و اقصي سعة للغاز تصل إلي 340 مليون قدم مكعب.



خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تمثل عصب الحياة اليومية لهم، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز مع مراعاة إدارة الخزانات بصورة جيدة وتكثيف برامج البحث والاستكشاف.

وأشار إلى أن الوزارة وهيئة البترول وشركة إيجاس مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل اى عقبات قد تؤثر على العملية الإنتاجية ، مؤكداً على ان كل برميل بترول زيادة فى الإنتاج سيعود بالمنفعة على المواطن والاقتصاد المصرى .