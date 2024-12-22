خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار البيض والدواجن وصعود الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الجمبري اليوم الأحد في سوق العبور

9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد