ارتفاع طفيف في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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