خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الجمبري واللحوم وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفاع أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والجبن، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الملوخية، والجمبري، واللحوم، والعدس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الملوخية.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع أسعار الجبن والفول وانخفاض اللحوم والعدس اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة