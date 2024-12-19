انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 45 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3198 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 2612 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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