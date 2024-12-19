وزير البترول يناقش تحويل الهيئة العامة للثروات المعدنية لهيئة اقتصادية

كتبت- دينا كرم:

تناول كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الجار مناقشته برلمانيا في مجلس النواب الذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

ووفق بيان الوزارة، مشروع القانون يولي اهتماما لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر يتناسب مع أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري، حيث يؤدي تحويلها لهيئة اقتصادية إلي توفير المرونة والمتطلبات والموارد اللازمة للإنطلاق بدورها في تنمية الثروات المعدنية وإزالة المعوقات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا برلمانيا رفيع المستوى ترأسه أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وفق البيان.

وضم الاجتماع لنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، و النائب محمد اسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها لهيئة اقتصادية، بحضور محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.