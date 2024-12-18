استقرار أسعار النفط قبل قرار الفائدة الأمريكية اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة اليوم، بحسب ما نشرته "العربية".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.74 % إلى 73.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 04.18 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو0.86 % إلى 70.68 دولار للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية.

وقال المحللون، إن الأهم بالنسبة لسوق النفط ستكون التعليقات على تحركات أسعار الفائدة في 2025، وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وفق العربية نت.

وفي الولايات المتحدة، نقلت مصادر عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات الخام هبطت 4.69 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، وفق ما نشرته بعض المواقع الإقليمية.

وقالت المصادر إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل، كما صعدت مخزونات نواتج التقطير 744 ألفا.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزونات النفط، اليوم الأربعاء.