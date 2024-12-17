"معلقة ذهب ومشط وسبائك ملونة".. هدايا ذهبية للمواليد في معرض"نبيو"

كتبت- دينا كرم:

"اتولد وفي فمه معلقة ذهب".. هذا المثل الشعبي الذي يقال للمحظوظين، أصبح واقعًا ملموسًا في معرض "نبيو" للذهب، حيث شاركت شركات المجوهرات بمجموعة مميزة من الهدايا الذهبية المخصصة للأطفال، تجمع بين التصميم الأنيق والقيمة المادية العالية.

قدمت شركة BTC مجموعة متنوعة من الهدايا الذهبية للأطفال، جاءت بتصميمات مختلفة منها، المعلقة الذهبية، حيث تتواجد بأوزان تبدأ من 2.5 جرام من الذهب عيار 21 وتصل إلى 5 و 10 جرامات، وتتراوح المصنعية بين 90 جنيها و125 جنيها للجرام الواحد بحسب الوزن.

كما توجد الضفدعة الذهبية، وتتواجد بوزن 2 ونصف جرام و 5 جرام، عربية الأطفال، بوزن 2 ونصف و 5 و 10 جرامات، وكذلك المشط الذهبي، والآيس كريم والحصان.

وأكد مسؤولو من الشركة، تحدثوا لمصراوي من داخل المعرض، أن هذه القطع تحظى بإقبال وإعجاب كبير، حيث تجمع بين الرمزيات الطفولية والقيمة الاقتصادية العالية، ما يجعلها هدية مميزة تدوم للأجيال القادمة.

ولفتت شركة "الجلا جولد" الأنظار بفكرة جديدة، حيث قدمت سبائك ذهبية ملونة، حيث تعد هدايا للأطفال حديثي الولادة، وجاءت السبائك بتصميمات أنيقة وتميزت بألوان طفولية جذابة اللون الوردي للبنات، واللون الأزرق للأولاد، وتُصنع هذه السبائك من عيار 24، وتتنوع أوزانها بين 2.5 جرام و 5 جرامات.

وأوضح مسؤولو من شركة الجلا، أن هذه السبائك أصبحت خيارًا رائجًا بين العائلات التي تبحث عن هدية ذات طابع خاص تجمع بين الرقة والقيمة الاستثمارية، حيث تُعد السبيكة الذهبية هدية تدوم وتحمل معنى ماديًا ومعنويًا.