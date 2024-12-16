وزير البترول يبحث مع نظيره القطري سبل التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار في مصر، في مجالات البحث والاستكشاف للبترول والغاز، في إطار إستراتيجية وزارة البترول المصرية، لجذب الاستثمارات وتشجيع الشركات علي الاستثمار في المناطق الواعدة لتنمية موارد الثروة البترولية وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك في إطار المباحثات التي عقدها الوزير، مع عدد من وزراء البترول والطاقة، علي هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول( أوابك ) بالكويت أمس.

وشهد اللقاء استعراض استثمارات شركة قطر للطاقة، في قطاع البترول والغاز المصري من خلال شراكتها مع الشركات العالمية في عدد من مناطق البحث والاستكشاف للغاز والبترول في البحرين المتوسط الأحمر، وبدء أعمال الحفر غرب المتوسط ، حيث أكدت علي تطلعها لتحقيق نتائج ناجحة وواعدة في ظل ما لمسته خلال أعمالها من توافر للفرص والاحتمالات الواعدة للهيدروكربونات والتوقعات الإيجابية بشأنها.