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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيض وارتفاع الدواجن والذهب

02:10 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم والبيض، والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار اللحوم والعدس والزيت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة 15 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

خريطة الأسعار انخفاض اللحوم أسعار اللحوم والبيض الذهب
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