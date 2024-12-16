انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و72 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 105 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 290 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 330 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.