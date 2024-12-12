ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، وزيت الذرة، واللحوم، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع زيت عباد الشمس والعدس والجبن الأبيض، والجبن الرومي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.17 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 56.48 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.07 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.49 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.71 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.33 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.24 جنيه، بتراجع 2.91 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.28 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 103.91 جنيه، بزيادة 2.65 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.86 جنيه، بزيادة 7.18 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.27 جنيه، بتراجع 38 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.93 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 45.23 جنيه، بزيادة 73 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.3 جنيه، بتراجع 1.23 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.41 جنيه، بتراجع 6.67 جنيه.

كيلو اللبن السائب:29.4 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.45 جنيه، بزيادة 18.95 جنيه.