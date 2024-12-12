ارتفاع الباذنجان والليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الباذنجان، والملوخية، والكوسة، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الفلفل، والخيار، والبرتقال، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 9 و19 جنيهًا.

الكوسة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 12 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 17 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

يوسفي بين 5 جنيهات و 11 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 27 و37 جنيهًا، بزيادة جنيهين