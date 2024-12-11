رئيس جمعية رجال الأعمال: 46 مليار جنيه إجمالي محفظة القروض التراكمية

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن محفظة القروض التراكمية للجميعة بلغت نحو 46 مليار جنيه منذ التأسيس وحتى نوفمبر الماصي.

وأوضح خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين اليوم، أن إجمالي عدد القروض بلع نحو 7.4 مليون قرض وفيما بلغت إجمالي عدد المقترضين 2.8 مليون عميل، منذ تأسيس المشروع وحتى نوفمبر 2024.

وأشار هنو إلى أن محفظة القروض الحالية سجلت 7 مليارات جنيه حتى نوفمبر بعدد عملاء نحو 695 ألف عميل بمعدل سداد 96.3%.

وجاءت المائدة المستديرة بحضو بحضور هيثم الغيار الأمين العام للجمعية وأحمد الملسي الأمين العام المساعد للجمعية ومحمد إسماعيل عضو مجلس إدارة بالجميعة.

وتضم الجمعية أكثر من 300 عضو في مختلف القطاعات أهمها التجارة والصناعة واللوجيستيات.