بعد "كليوبترا"و"مارلبورو".. شعبة الدخان تعلن ارتفاع أسعار سجائر "تارجت"

كتبت- دينا خالد:

قال ابراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات لمصراوي، إن شركة المنصور الدولية للتجارة والتوزيع، رفعت أسعار سجائر "تارجت وتايم سليكت" بالأسواق إلى 38.75 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع إعلان شركتي الشرقية للدخان وفليب موريس رفع أسعار عدد من أصناف السجائر على رأسها كليوباترا ومارلبورو وميريت وأل أند أم بالأسواق، وفقا لقول إمبابي.