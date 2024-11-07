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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-11-2024 مع بداية التعاملات

04:34 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن هبط سعره أكثر من 90 جنيها بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب هبط أكثر من 90 جنيها بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4303 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3765 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3228 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2510 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1793 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 133834 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30120 جنيه.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.16 % إلى نحو 2657 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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