أوراسكوم المالية تتلقى عرض استحواذ على 100% من أسهمها في " كليفر لتطوير الإلكترونيات"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة تلقيها عرض للاستحواذ على كامل أسهمها في شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الالكترونية بقيمة 657.71 مليون جنيه.

ووفق بيان ن الشركة للبورصة المصرية اليوم، قدمت شركة كليفر هولدينج ليمتيد بتقديم عرض استحواذ على 59.39 مليون سهم، تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة كليفر لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الإلكترونية، والذي يمثل 100% من الأسهم المملوكة لأوراسكوم المالية القابضة بإجمالي 657.71 مليون جنيه، وبسعر 11.07 جنيه للسهم.

وأشار الإفصاح إلى أن المبلغ عبارة عن 558.71 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية طبقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي.



وبتاريخ 3 نوفمبر 2024 قامت شركة أوراسكوم المالية القابضة بتحويل مبلغ 98.99 مليون جنيه يمثل حصتها في عملية استكمال رأس المال المصدر لشركة كليفر لتطوير الإلكترونيات وبذلك تصبح إجمالي التكلفة الاستثمارية الحالية مبلغ 657.71 مليون جنيه وجاري العرض على مجلس إدارة الشركة للنظر.

وجاء ذلك في ضوء التعهد المقدم من شركة بي انفستمتس وقت التقدم بعرض الشراء الإجباري للاستحواذ على حصة حاكمة في أوراسكوم المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة ببيع حصة الأخيرة في كليفر لتطوير الإلكترونيات خلال السنة الأولى.



وكانت بي انفستمتس قد استحوذت في فبراير الماضي على حصة حاكمة في أوراسكوم المالية بموجب تنفيذ عرض الشراء الإجباري لعدد 3.31 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة.











