البترول: "بي بي" العالمية تحفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز بحقل "ريفين"

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات أنشطة شركة "بي بي" العالمية في مصر بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، حيث تمّ استعراض الأعمال الجارية للشركة لحفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز بالمرحلة الثانية من مشروع "ريفين"، وفق بيان من الوزارة اليوم.

كما تم استعراض برنامج الحفر الاستكشافي الموسع للغاز في البحر المتوسط لحفر عدد من الآبار، ومواصلة أنشطة المسح السيزمي للاستكشاف في مناطق امتيازها الجديدة، علاوة على التنسيق الجاري لزيادة العمليات في حقل "أتول" بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية لشئون الغاز والطاقة منخفضة الكربون، بحضور المهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

شهد اللقاء واستعرض اللقاء برنامج عمل شركة بي بي في مصر خلال الفترة المقبلة والذي يستهدف تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول بمناطق عملها بالبحر المتوسط في سبيل زيادة معدلات الإنتاج.

وأكّد وزير البترول تقديم جميع أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج، كما دعا الشركة إلى الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين.

وجرى استعراض الإجراءات التحفيزية التي يمضي قطاع البترول في تنفيذها لتشجيع استثمارات الشركات العالمية، وزيادة الإنتاج وتذليل التحديات في هذا المجال.

وأشار "بدوي" إلى الآليات الجديدة التي بدأت الوزارة في تطبيقها فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد، بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة بقطاع البحث والاستكشاف للبترول والغاز.

وأكّد نائب رئيس شركة "بي بي" وليام لين، التزام الشركة بالخطط المتفق عليها في مجال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وحفر الآبار بالتوازي مع تنفيذ برامج الاستكشاف الجديدة، موضحاً أنَّ اهتمام "بي بي" بالاستثمار في مصر يعكس الثقة في قطاع البترول والشراكة الممتدة بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء إلى موقف إنشاء الشركة الجديدة المشتركة بين "بي بي" و"أدنوك" للاستثمار في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر بمنطقة البحر المتوسط.