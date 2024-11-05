هيرميس تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية منذ بداية العام

كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية منذ بداية العام حتى 31 أكتوبر 2024 من حيث قيمة التداولات بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل لتسجل قيمة تداول 205.6 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 10.4%.

جاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني لتسجل قيمة التداولات بـ 149.07 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 7.5%.

يليها شركة التجاري الدولي للسمسرة والأوراق المالية في المركز الثالث لتسجل قيمة التداولات 142.10 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 7.2 % .

بينما احتلت شركة إي جي هيرمس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الرابع لتسجل قيمة التداولات بـ 130.94 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 6.6%.

سجلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية قيمة تداولات 119.83 مليار جنيه لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية تصل لـ 6.1%.

احتلت المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداولات 101.19 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 5.1%، جاءت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع لتسجل قيمة تداولات 79.25 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 4%.

احتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز الثامن بقيمة تداولات بلغت 74.7 مليار جنيه وبحصة سوقية 3.8% بينما شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات جاءت في المركز التاسع بقيمة تداولات بلغت 73.5 مليار جنيه وبحصة سوقية 3.7%.

لتحتل المركز العاشر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 72.53 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 3.7%.