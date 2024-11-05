كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره أمس بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب استقر الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4343 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3800 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3258 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2534 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1809 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 135079 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30400 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23% إلى نحو 2742 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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