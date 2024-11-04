مواقع التجارة الإلكترونية تبدأ سباقها السنوي "عروض البلاك فرايداي"

كتب- علاء حجاج:

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في مصر سباقها السنوي في توفير التخفيضات لعملائها فيما يعرف بعروض الـ بلاك فرايداي.

ويسيطر على سوق التجارة الإلكترونية في مصر 3 شركات كبار هم "أمازون - جوميا - نون"، بينما تسعى منصات متخصصة تابعة لسلال محلات الى المنافسة هي الأخرى بعروضها الأونلاين.

تتبارى منصات التجارة الإلكترونية في مدة العروض، فنج منصة تتيح العروض لمدة شهر كامل وأخرى تتيح العروض على مرحلتين وأخرى تكتفي بأخر أسبوع لشهر نوفمبر، ولاسيما أن أغلب العارضين من البائعين يتفقون على نفس الخصومات مع المنصات الثلاثة.

أمازون مصر، وهي المنصة المتخصصة في التجارة الإلكترونية التابعة لشركة أمازون العالمية، تتيح عروض نوفمبر على مرحلتين، أولا عرض 11/11، وتكون مدته اسبوع تقريبا، حيث تبدأ يوم 7 نوفمبر وتنتهي 12 نوفمبر.

خلال تخفيضات 11/11 تقدم أمازون عروض بخصومات تصل لـ 70% في بعض الأحيان وذلك على قائمة متنوعة من المنتجات مثل الملابس ومنتجات التجميل والأجهزة الإلكترونية ومنتجات البقالة.

وتطلق أمازون عروض موسم البلاك فرايداي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري تحت أسم "الوايت فرايداي".

من جانبها تقيم جوميا عروض البلاك فرايدادي لمدة شهر متواصل وذلك بداية من 1 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

أعلنت جوميا عن إطلاق حملتها بلاك فرايداي، على قاعدة عريضة من المنتجات في فئات الأزياء، الصحة والجمال، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية.

وتقدم جوميا عبر منصتها عروض يومية إضافية الساعة الرابعة عصرا، بالإضافة إلى عروض Happy Hour في أيام العمل وعروض WoW أيام الجمعة.

وتتيح جوميا ميزة الشحن المجاني لبعض المنتجات خلال فترة العرض فضلا عن إتاحة التقسيط بدون فوائد بالتعاون مع بعض البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي، على فترات تتراوح ما بين 6 و12 شهر بدون فوائد.

منصة نون للتجارة الإلكترونية هي الأخرى بدأت الاستعداد لتخفيضات البلاك فرايداي، وتطلق "نون" عروض تخفيضات البلاك فرايداي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر على عدد كبير من المنتجات منها الملابس والأجهزة الإلكترونية ومنتجات العناية الشخصية.