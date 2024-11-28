ارتفاع الأرز والمكرونة .. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول، واللبن، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار العدس، واللحوم،والدواجن، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.34 جنيه، بزيادة 51 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 58.32 جنيه، بزيادة 3.68 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.47 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 82.39 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.16 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.49 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.26 جنيه، بتراجع 3.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.34 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 102.04 جنيه، بزيادة 3.27 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.08 جنيه، بتراجع 2.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.13 جنيه، بتراجع 3.06 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.18 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 44.03 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.22 جنيه، بزيادة 5.62 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 268.39 جنيه، بزيادة 73 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.72 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 100.72 جنيه، بزيادة 4.91 جنيه.









