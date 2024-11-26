اليوم.. انطلاق معرضي مصر للطاقة و"فايركس" حتى 28 نوفمبر

كتب- أحمد والي:

انطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرضي مصر للطاقة في دورته الـ33 وفايركس مصر في دورته الرابعة، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، وتستمر حتى 28 نوفمبر، تحت رعاية وزارات الصناعة والنقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وافتتح المعرضين، جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ممثلًا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وسط حضور أكثر من 180 عارضًا من 25 دولة، وقرابة 10,000 زائر، إلى جانب دعم 30 شريكًا استراتيجيًا، وتنظيم ما يزيد على 200 اجتماع ثنائي (B2B).

ويركز معرض مصر للطاقة 2024 على تعزيز الابتكار في جميع مراحل سلسلة الطاقة، بدءًا من إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة إلى أنظمة التخزين والإدارة الذكية، مع تسليط الضوء على تقنيات متطورة مثل تحويل النفايات إلى طاقة والطاقة الخضراء.

يُعد فايركس مصر المعرض الوحيد المتخصص في مجال السلامة من الحرائق بمصر، ويهدف إلى رفع معايير الأمان في المنشآت الحيوية، مع عرض أحدث تقنيات الكشف والإطفاء، والإضاءة الطارئة. كما تتضمن فعالياته مناقشات حول إدارة المخاطر والتأمين لضمان استمرارية الأعمال.