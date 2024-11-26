وكالة الطاقة الدولية تتوقع أسواق نفط "مريحة" حتى العام المقبل

كتبت- دينا كرم:

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مؤتمر في النرويج، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات النفط والغاز ستكون وفيرة وأسواق النفط ستكون مريحة في العامين الحالي والمقبل ما لم يحدث تصعيد جيوسياسي كبير، بحسب وكالة "رويترز"

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في 14 نوفمبر، إن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب في عام 2025 ، حتى إذا تمسكت أوبك+ بخفض إنتاجها، وذلك لأن تزايد الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين يفوق ضعف الطلب.

واحتمال فائض العرض لا يروق تحالف أوبك+، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في خطته لبدء زيادة الإنتاج.