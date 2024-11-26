إيديتا للصناعات الغذائية تحقق أرباح 1.25 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

حققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن تحقيقها صافي ربح من 1.25 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر مقابل 1.26 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق القوائم المالية المجمعة.

واستكمل الإفصاح المرسل اليوم من الشركة للبورصة المصرية، أن الشركة حققت مبيعات 11.90 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 8.75 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة إيديتا للصناعات الغذائية عام 1996. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2014. ومتخصصة في العمل بمجال صناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل الكيك والمخبوزات والمقرمشات والويفر والحلويات والبسكويت. (إيديتا) مدرجة في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن للأوراق المالية.