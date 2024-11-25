انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع سعر الكابوريا والجمبري الصغير، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و100 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و290 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و330 جنيه، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.