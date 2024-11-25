المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الجبن الرومي والجبن البيضاء "الثلاجة" في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأوضح المنوفي، أن أسعار الجبن الرومي شهدت انخفاضًا بنحو 3 جنيهات للكيلو مقارنة بسعرها السابق، حيث يتراوح سعر الجبن الرومي تتراوح بين 150 جنيهًا و320 جنيهًا للكيلو.

وأشار المنوفي، إلى أن أسعار الجبن الأبيض انخفضت بنحو 6 جنيهات للكيلو، ليصل متوسط السعر إلى 123 جنيهًا للكيلو، حيث تتراوح أسعارها بين 70 جنيهًا و180 جنيهًا للكيلو.

وأرجع المنوفي، هذا الانخفاض، إلى نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن المعروض من هذه المنتجات في الأسواق وزيادة المنافسة بين الموردين.