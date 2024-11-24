"إيلاب" تسند أعمال مشروع التوسعات الجديدة لشركة غاز مصر

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم، أن الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين "إيلاب" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، انتهت من أعمال الدراسة الفنية والمالية لمشروع زيادة الطاقة التخزينية، لمنتجات اللاب والبنزول والبارافينات، حيث فازت شركة غاز مصر، بأعمال المشروع بنظام EPC بعد منافسة مع العديد من شركات قطاع البترول المتخصصة في هذا المجال.

ويشمل المشروع، وفق بيان الوزارة اليوم، إنشاء مستودعات بطاقة استيعابية 22 ألف طن من المنتجات النهائية والوسيطة وأعمال البنية التحتية للمشروعات المستقبلية وشبكة إطفاء لكامل مساحة ارض بالتوسعات الجديدة.

ويعد المشروع أحد المشروعات التي تقوم بها شركة إيلاب لزيادة الطاقة الإنتاجية، في الفترة المقبلة، كما يساعد الانتهاء من أعمال المشروع علي امتصاص الصدمات الناتجة عن تغير الأسعار العالمية للمنتجات، بالإضافه للتغلب علي تحديات سلاسل الإمداد، ويعطي المرونة اللازمة لاختيار الوقت الأمثل للبيع بافضل الاسعار.