كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره منتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع خلال منتصف تعاملات السبت بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4309 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3770 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3232 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2514 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1795 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 134012 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30160 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74 % إلى نحو 2716 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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